Нападение водителя маршрутки на пожилого россиянина попало на видео

В Новороссийске водитель маршрутки напал на пожилого мужчину, силой вывел его на тротуар и выкинул его тележку. Очевидцы сняли произошедшее на видео, его опубликовало издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

По словам очевидцев, конфликт произошел на остановке около торгового центра «Красная площадь». На кадрах видно, что молодой мужчина берется за тележку и, держась за нее, отталкивает пожилого к газону, таким образом валит его, и тот оседает на асфальт. После этого молодой россиянин выбрасывает тележку на траву и уходит, а пожилой начинает вставать. На этом запись заканчивается.

Заместитель главы Новороссийска Александр Яменсков заявил, что водителя отстранили от работы. Он назвал ситуацию «пределом» и заявил, что ставит вопрос о расторжении договора с предпринимателем, который допустил мужчину к перевозкам. Полиция начала проверку, что стало причиной конфликта, пока неизвестно.

Ранее водитель из Бурятии попытался ограбить пассажира, который не оплатил проезд, и разбил окна в его доме. Потерпевший рассказал, что ему надо было передвигаться по Улан-Удэ, а потом доехать до села, где он живет. Для этого он договорился с незнакомцем и пообещал заплатить ему. Приехав домой он понял, что ему не хватает денег на оплату, и зашел за ними в дом. Через несколько минут он увидел, что водитель пытается вынести его телевизор за 29 тысяч рублей. Он отобрал технику, мужчина скрылся. Через несколько часов он вернулся со знакомыми, вместе они начали разбивать окна. Ущерб составил 15 тысяч рублей, водителя задержали, против него завели дело о грабеже.