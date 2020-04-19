Россиянка избила пенсионерку в инвалидной коляске и попала на видео

В Тюмени местная жительница, пытаясь усадить пенсионерку в инвалидную коляску, избила пожилую женщину, несколько раз ударив ее по ногам и по лицу. Снятое очевидцем видео публикует издание 72.RU.

По информации издания, инцидент произошел 19 апреля, в воскресенье, неподалеку от областной клинической больницы восстановительного лечения. На появившихся в сети кадрах женщина со словами «Вставай на ноги!» пытается усадить в инвалидную пенсионерку, та кричит и не может встать. Ей помогает мужчина: он наклоняет коляску к себе, чтобы пожилая женщина не падала вперед. Когда пенсионерку подняли, россиянка начала бить ее по ногам и с размаху ударила по лицу.

«Я сидел дома, смотрел телевизор и услышал вопли. <...> Женщина называла бабушку "баба Катя", небрежно хватала ее сначала за куртку, а потом ударила. Когда они посадили женщину в коляску, то отвезли ее в третий подъезд, а потом уехали на такси», — рассказал очевидец инцидента, снявший видео. Мужчина обратился в полицию.

Ранее в сети появилось видео ограбления 80-летней жительницы Казани у подъезда дома. Похититель отнял у женщины тележку с продуктами, толкнул ее и убежал. На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, видно, как пенсионерка пытается забрать у грабителя тележку, но в результате падает на асфальт и еще несколько секунд пытается подняться. 7 апреля потерпевшая скончалась, не пережив стресса после совершенного против нее преступления. В отношении грабителя возбуждено уголовное дело по статье 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»).

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