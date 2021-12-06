Мигрантов захотели обязать повторно сдавать отпечатки пальцев

В России трудовых мигрантов и иностранных граждан, прибывших в Россию на срок более 90 дней, захотели направлять на повторную дактилоскопию и фотографирование после нанесения татуировок или удаления шрамов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект приказа МВД.

Также мигрантов могут повторно обязать сдавать отпечатки пальцев в случае утраты конечности, кисти или пальца руки.

«Иностранные граждане подлежат дактилоскопической регистрации и фотографированию однократно за исключением лиц, в отношении которых выявлено существенное стойкое (постоянное) изменение внешности (появление (удаление) шрамов, дефектов кожного покрова, татуировок, изменения внешности в результате оперативных вмешательств) либо истекло десять лет с даты проведения фотографирования», — уточняется в документе.

В случае изменения фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, пола или гражданства, а также несоответствия информации в документе со сведениями, полученными при идентификации личности, также могут привлечь к фотографированию и сдаче отпечатков повторно.

Ранее сообщалось, что для трудовых мигрантов и иностранных граждан, которые приедут в Россию на срок более 90 дней, вводятся ограничения на обязательное фотографирование. Так, мигранты не будут допускаться к процедуре в цветных линзах, очках с тонировкой, в форменной и верхней одежде, в шарфах или других предметах, закрывающих часть подбородка.