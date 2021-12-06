Ветеран НАТО назвал препятствие для ударов по России

Ветеран НАТО Атламазоглу: ПКР «Циркон» могут стать препятствием для США и кораблей НАТО

Ветеран НАТО Ставрос Атламазоглу (Stavros Atlamazoglou) назвал гиперзвуковые противокорабельные ракеты (ПКР) «Циркон» серьезным препятствием для ударов ВМС США и военных кораблей НАТО по России. Он написал об этом в статье для 19Fortyfive.

По его словам, благодаря «Цирконам» и системам противовоздушной обороны С-300 и С-400 российская армия создаст в Крыму и в Балтийском море своего рода «зонт», который на Западе называют зоной запрета доступа Anti-Access/Area Denial (A2/AD).

Обозреватель добавил, что ПКР способны развивать скорость в девять Махов и поражать цели в радиусе тысячи километров. По словам Атламазоглу, такое вооружение позволит топить корабли и сбивать самолеты Североатлантического альянса, приближающиеся к Крыму и Балтике.

27 ноября сообщалось, что в Реутовском НПО машиностроения приступили к серийному изготовлению новейших гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон». Там отметили, что «государственные испытания этого изделия с надводного носителя будут продолжаться».