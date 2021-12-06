ЕСПЧ запретил высылать мигрантов на польской территории обратно в Белоруссию

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что официальная Варшава не имеет права высылать мигрантов, которые уже пересекли границу и оказались на территории Польши, обратно в Белоруссию. Об этом говорится в соответствующем распоряжении, опубликованном на сайте.

В период с 20 августа по 3 декабря 2021 года ЕСПЧ рассмотрел в общей сложности 47 ходатайств с просьбой обеспечить безопасное пребывание на территории Европейского союза, поданных 198 заявителями. Большую часть из них подали против Польши, власти которой отказывают мигрантам в предоставлении убежища, медицинской помощи, жилья и так далее. Как утверждают многие заявители, их жизнь будет в опасности, если их отправят обратно в Белоруссию или на свою родину.

Варшава выступает против того, чтобы принимать оказавшихся на границе с Белоруссией мигрантов. В основном прибывшие из стран Ближнего Востока также отмечают, что не собираются оставаться на территории Польши, а стремятся в Германию или другие страны ЕС. Однако Дублинский регламент, принятый в 2013-м и действующий по сей день, гласит, что прибывшие могут просить убежище в той стране, где впервые пересекли границу Евросоюза.