Инфекционист назвал альтернативу медицинской маске для защиты от COVID-19

Увлажняющие или интраназальные капли помогут создать эффект медицинской маски для защиты от коронавируса тем, кто собирается на новогодний корпоратив, рассказал РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков. По его словам, такие капли формируют на слизистой носа биопленку, препятствующую распространению вируса.

«Поскольку на корпоративе мы вряд ли будем носить маску, можно создать эффект ее присутствия. Есть различные увлажняющие и обволакивающие слизистую носа препараты, которые создают определенную биопленку, чтобы в ней не распространялся вирус», — пояснил Тимаков.

Врач подчеркнул, что самое важное — не допустить высыхания слизистой. Увлажняющими или интраназальными каплями нужно воспользоваться перед корпоративом, затем, по возвращении домой, промыть нос физиологическими и солевыми растворами, а после также закапать капли.

Инфекционист также отметил, что во время гуляний необходимо внимательно следить за чистотой рук. По словам специалиста, это поможет снизить количество попадающего в организм вируса.

«Если вы чувствуете насморк, недомогание, боль в горле или какие-то непонятные симптомы усталости, то не надо ходить на корпоратив и заражать окружающих, потому что не все люди сейчас имеют иммунитет к коронавирусу, и вряд ли на праздничном вечере все будут с прививкой», — подчеркнул Тимаков.

В свою очередь, врач-эпидемиолог Анастасия Пакулаева напомнила, что полностью защититься от COVID-19 на новогоднем корпоративе невозможно. Она советовала придерживаться правил личной гигиены, использовать антисептические средства, не забывать про средства индивидуальной защиты и выбирать для проведения мероприятий помещения с оборудованием для обеззараживания воздуха.

Ранее стало известною что большинство российских врачей не считают, что в скором времени заболеваемость коронавирусом значительно снизится. Так, 42 процента медиков заявили, что ожидают ее незначительного роста, а 29 процента — существенного увеличения.

