Невеста отменила свадьбу в последний момент из-за поведения родителей жениха

Невеста отменила свадьбу в последний момент и рассталась с женихом из-за поведения потенциальной свекрови. Об этом она рассказала в посте на сайте Reddit.

Автор поста рассказала, что она по происхождению иранка, а ее возлюбленный — иракец, но при этом они оба родились в Канаде и исповедуют христианство. На протяжении всего романа родители мужчины не оставляли девушку в покое: они не хотели, чтобы она работала и поступала в аспирантуру, и даже пытались контролировать, во что она одевается. Девушка добавила, что ее избранник — замечательный человек, но его главный минус в том, что он позволял матери влезать в их отношения и устанавливать свои порядки. «Мой партнер никогда не делал ничего, чтобы бороться за меня. Если я вступаю с его родственниками в конфликт, они говорят на своем языке», — написала она.

Иранка согласилась на свадьбу в той церкви, которую выбрала семья жениха, но попросила, чтобы церемония была на английском языке, поскольку она не понимает арамейский. Однако ее просьбу проигнорировали. Более того, во время церемонии мать жениха сделала ей замечание из-за платья с открытыми плечами и обвинила в неуважении к Богу. Тогда девушка не выдержала, отказалась выходить замуж и ушла со свадьбы.

«В тот момент я поняла, что меня ждет жизнь с манипуляторами и отсутствие всякой поддержки со стороны мужа. Я нашла своих родителей и сказала им, что ухожу. Отец умолял меня остаться и выйти замуж. К счастью, моя сестра, подружка невесты, поддержала меня, и мы поехали к ней домой», — сказала невеста и попросила пользователей сайта откликнуться и поделиться мнением о ситуации.

«Я тобой горжусь! Нужно быть очень смелой, чтобы взять и уйти», — написал один комментатор. Другой добавил: «Молодец! Ты избежала жизни, полной страданий и насилия».

Ранее сообщалось, что свекровь и муж решили посадить беременную женщину на строгую диету и разозлили людей в сети. Заботливые родственники заставляют будущую мать питаться рисом, овощами, индийскими лепешками, чечевицей и творогом.