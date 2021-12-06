Жители российского региона увидят парад планет

Жители Екатеринбурга без дополнительного оборудования смогут увидеть парад планет. Об этом сообщает E1 со ссылкой на инженера научной лаборатории УрФУ Владилена Санакоева.

«Во вторник, 7 декабря, погода позволит на Урале увидеть очередной вечерний парад планет. В этот раз почти повторяется ситуация начала ноября, когда можно было одновременно в небольшом секторе увидеть планеты Венера, Сатурн и Юпитер. Поочередно их посетит спутник Земли — Луна», — рассказал он.

По словам Санакоева, 7 декабря Луна будет находиться в 2,4 градуса от Венеры, 8 декабря — в 4,7 градуса от Сатурна, 9 декабря — в 5,3 градуса от Юпитера. «Все обозначенные планеты легко видимы невооруженным глазом низко над горизонтом в юго-западной части неба», — отметил он.

Россиянам рассказали, что лучше всего наблюдать планеты через час после захода Солнца. А обладатели телескопа смогут увидеть и карликовый Плутон.