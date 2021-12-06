Двух младенцев по ошибке привили от коронавируса

В Бразилии 2 младенцев по ошибке привили от COVID-19 вакциной Pfizer, их госпитализировали

В Бразилии двух младенцев по ошибке привили от COVID-19 препаратом Pfizer вместо того, чтобы сделать комбинированную прививку от дифтерии, столбняка, коклюша и гепатита В. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Двухмесячного и четырехмесячного младенцев срочно госпитализировали из-за тяжелой реакции. Медсестру уже отстранили от работы.

Ранее в декабре в США десяткам детей сделали прививки просроченной вакциной от коронавируса от компании Pfizer. По меньшей мере 70 детей привили препаратом, который оказался просроченным из-за нарушения условий хранения. Службы здравоохранения заверили, что здоровью несовершеннолетних ничего не угрожает. После случившегося в регионе провели переподготовку персонала по вопросам хранения вакцин.