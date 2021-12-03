В США десятки детей привили просроченной вакциной от коронавируса

В штате Мэриленд в США десяткам детей сделали прививки просроченной вакциной от коронавируса от компании Pfizer. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

По информации издания, по меньшей мере 70 детей привили препаратом, который оказался просроченным из-за нарушения условий хранения. Службы здравоохранения заверили, что здоровью несовершеннолетних ничего не угрожает. При этом они призвали их родителей проследить, чтобы детям сделали еще одну дозу вакцины для должной защиты от COVID-19.

«Мы глубоко сожалеем об ошибке и приносим извинения за беспокойство и неудобства, причиненные семьям», — заявил замглавы местной администрации по здравоохранению Джордж Аскью (George L. Askew). По его словам, в регионе провели переподготовку персонала по вопросам хранения вакцин.

30 сентября сообщалось, что около 260 человек во французском регионе Овернь — Рона — Альпы получили вакцину Pfizer от COVID-19 с истекшим сроком годности. Среди привитых дозами из этой партии были около 100 учеников из семи колледжей. После проверки состояния здоровья у привитых не выявили нарушений.

