Во Франции около 260 человек получили просроченную вакцину от COVID-19

Вакцину Pfizer с истекшим сроком годности получили около 260 человек во Франции

Около 260 человек во французском регионе Овернь — Рона — Альпы получили вакцину Pfizer от COVID-19 с истекшим сроком годности. Об этом сообщило радио France Bleu.

Региональное управление здравоохранения объявило, что партия препарата, размороженная 6 августа, использовалась для вакцинации с 7 августа по 21 сентября. При этом срок годности вакцин истек еще 5 сентября. Сообщается, что среди привитых дозами из этой партии были около 100 учеников из семи коллежей департамента Луара.

Все, кто был привит вакцинами из просроченной партии, прошли проверку здоровья. Сообщается, что ни у одного человека не выявили нарушений в организме. Однако медики не могут гарантировать, что просроченная вакцина сможет защитить людей от COVID-19.

Региональные власти признали свою ошибку, а также ошибки в работе медицинских организаций. Всем, кто получил просроченные дозы, предложили привиться повторно, поскольку предыдущая вакцинация была признана недействительной.

11 сентября 2021 года стало известно, что экс-глава французского Минздрава Агнес Бузин оказалась под следствием из-за пандемии коронавируса. Ее обвиняют в том, что она своими действиями подвергла опасности жизни людей. До того, как COVID пришел во Францию, Бузин утверждала, что риск завоза инфекции из Китая отсутствует. Ей пришлось уйти в отставку в феврале 2020 года, спустя несколько недель после подтверждения первых случаев коронавируса во Франции.