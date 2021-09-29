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В МИД указали на дискриминационные вакцинные ограничения на сессии ПАСЕ

МИД России: в ПАСЕ действуют дискриминационные ограничения для привитых «Спутником V»
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Фото: Wikipedia

Действующий во Франции режим въезда на сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) можно назвать дискриминационным в отношении российских делегаций. Об этом заявил РИА Новости источник в Министерстве иностранных дел России.

Комментируя ситуацию с вакцинными ограничениями, в МИД отметили, что всегда относились с пониманием к мерам, которые другие страны принимают для борьбы с распространением коронавируса. При этом правила приема российских представителей, прибывающих в Страсбург на мероприятия Совета Европы, ставят их в заведомо неравноправное положение в сравнении с представителями других стран из-за необходимости работать дистанционно.

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Дипломаты отметили, что привитые «Спутником V» россияне сильно ограничены в передвижениях. «Процедура получения разрешения на въезд для них чрезвычайно сложна. Им позволяется передвигаться исключительно от гостиницы до места проведения заседаний. Выход в город запрещен», — указали в ведомстве.

«Разумеется, нас не убеждают пояснения, что такие меры продиктованы заботой о здоровье граждан в условиях, когда российские вакцины не прошли сертификацию в Европейском медицинском агентстве», — рассказали в министерстве. По словам источника в МИД, сложившаяся ситуация говорит о попытке создать конкурентные преимущества для западных вакцин и фармацевтических компаний.

Ранее российская делегация отказалась присутствовать на осенней сессии ПАСЕ из-за «дискриминационного положения» в сравнении с делегатами из других стран. Глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что российская сторона проследит за работой дистанционно. В ПАСЕ в ответ подчеркнули, что делегаты могут использовать все вакцины, одобренные странами — членами организации, включая «Спутник V».

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