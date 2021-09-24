В ПАСЕ прокомментировали отказ России приезжать на осеннюю сессию

В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) прокомментировали отказ России приезжать на осеннюю сессию и заявили, что делегаты ПАСЕ могут использовать все вакцины, одобренные странами — членами организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ПАСЕ.

Там сообщили, что посетители на территории комплекса могут использовать все вакцины, включая российский «Спутник V». Делегатов, приехавших на Парламентскую ассамблею, просят заполнить особую форму, где они подтверждают, что привиты, имеют отрицательный тест на коронавирус или выздоровели от COVID-19.

Также источник в дипломатической службе Франции сообщил агентству, что, несмотря на отказ российской делегации в возможности свободно перемещаться Страсбургу, Париж пошел на уступки России. Французские власти упростили условия прибытия парламентариев на территорию республики для работы на осенней сессии.

«Только отступления, предоставляемые в порядке исключения при наличии уважительного повода, позволяют въезд на территорию Франции в условиях упрощенных требований по карантину и самоизоляции», — сообщили корреспонденту агентства.

Ранее российская делегация отказалась присутствовать на ПАСЕ из-за «дискриминационного положения» в сравнении с делегатами из других стран. Глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что российская сторона проследит за работой дистанционно.