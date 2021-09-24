Украинский депутат поглумился над ситуацией с российской делегацией в ПАСЕ

Депутат Рады: Россия не будет участвовать в ПАСЕ из-за запрета перемещаться по Страсбургу

Отсутствие российских делегатов, привитых «Спутником V», на Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) связано с потерей возможности прогуляться по Страсбургу и уже стало в порядке вещей. Так над ситуацией поглумился депутат Верховной Рады Украины от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

По его словам, реальной причиной участия россиян в ассамблее в режиме онлайн стал запрет на перемещение по городу. Парламентарий заявил, что похожая ситуация была на летней ассамблее, когда российская делегация тоже не приехала из-за условия при приезде в Страсбург присутствовать только на заседаниях Ассамблеи.

«Потеря возможности прогуляться по Страсбургу настолько ранила путинских чинуш, что глава Госдумы [Вячеслав] Володин уже разразился заявлением о необходимости покинуть ПАСЕ. Ну не работать же они туда приезжают, в самом-то деле», — написал Гончаренко.

23 сентября российским делегатам на ПАСЕ запретили свободно перемещаться по Страсбургу, потому что члены делегации привиты препаратом «Спутник V». По словам члена Совфеда Владимира Круглого, такое предписание пришло представителям России, так как Евросоюз все еще не признал вакцину от COVID-19 российского производства.

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин раскритиковал ПАСЕ после ограничений в адрес российских делегатов. Он также назвал неприемлемой дискриминацию российских парламентариев. Поэтому, по его словам, правильным было бы не участвовать в заседании ПАСЕ. В свою очередь глава делегации, депутат Госдумы Петр Толстой сообщил, что члены российской делегации поучаствуют в сессии ПАСЕ в дистанционном режиме.