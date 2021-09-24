Российская делегация отказалась присутствовать на сессии ПАСЕ

Россия отказалась присутствовать на осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге и проследит за работой дистанционно. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

По словам политика, французское правительство «ставит русских в дискриминационное положение» по сравнению с делегатами из других стран. «В созданных условиях делегация России в Страсбург не поедет, следить за работой будем дистанционно», — отметил Толстой.

Вице-спикер Госдумы подчеркнул, что российская сторона обеспечивает всем приезжающим в страну европейцам «нормальные условия для работы и не запирает людей на карантин». Толстой потребовал от Совета Европы принять меры в отношении французского правительства и не допускать «сегрегации национальных делегаций по признаку применения в странах той или иной вакцины от коронавируса».

Политик отметил, что Франция делит страны не по принципу уровня заболеваемости, а по принципу применяемых вакцин. Париж поместил Россию в «красную зону», так как в стране не используются препараты AstraZeneca, Moderna или Pfizer. «С одной стороны, эти ограничения установлены властями Франции, но, с другой, вакцинная дискриминация происходит при молчаливом согласии и невмешательстве Совета Европы», — заключил глава российской делегации.

О том, что российским делегатам запретили передвигаться по городу, стало известно от члена делегации Совфеда, заслуженного врача Владимира Круглого. По словам сенатора, турецкая делегация, прибывшая из «красной зоны» и привитая Pfizer, не столкнулась с препятствиями. То же касается и украинских делегатов.