Экс-главу минздрава Франции будут судить из-за пандемии коронавируса

Бывший министр здравоохранения Франции Агнес Бузин попала под следствие из-за пандемии коронавируса, после того, как были найдены основания для ее судебного преследования. Об этом сообщает телеканал France 24.

Прокурор Республиканского суда заявил, что экс-глава Минздрава находится под следствием за «создание угрозы жизни людей», но не за второе возможное преступление «неспособность остановить катастрофу».

Бузин присутствовала на слушании и заявила, что для нее это прекрасная возможность объясниться и установить истину. Она добавила, что не позволит дискредитировать действия правительства или ее собственные во время подготовки Франции к глобальному кризису в области здравоохранения, который продолжается до сих пор.

Это событие стало одним из первых случаев в мире, когда ведущее государственное должностное лицо было привлечено к юридической ответственности за борьбу с пандемией Covid-19.

Бузин, министр здравоохранения с мая 2017 года по февраль 2020 года, была вынуждена уйти в отставку в феврале 2020 года, через несколько недель после подтверждения первых случаев коронавируса во Франции. Экс-глава ведомства заявляла, что риск завоза инфекции из Китая практически отсутствует, равно как и вероятность широкого распространения среди населения.

Ранее сообщалось, что во Франции ввели «санитарные пропуска» для входа в музеи и кинотеатры. Такой пропуск подтверждает, что владелец вакцинировался, имеет отрицательный результат теста на коронавирус или недавно перенес заболевание.

В начале августа в Париже прошли несколько манифестаций со стычками с правоохранителями. Полицейские распылили перцовый газ во время акции протеста против введения санитарных пропусков. Протестующие обвинили президента Франции Эммануэля Макрона в «злоупотреблении властью» и «государственном перевороте» из-за антиковидных мер.

