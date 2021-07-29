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Протестующие против антикоронавирусных мер заблокировали центр Братиславы

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Фото: Depositphotos

Протестующие против новых антикоронавирусных мер правительства Словакии заблокировали движение в центре Братиславы. Об этом сообщает Reuters.

26 июля словацкие власти приняли закон, который обязывает всех непривитых граждан сдавать тесты на COVID-19 перед посещением кинотеатров, ресторанов и других закрытых общественных мест. Это вызвало недовольство тех словаков, которые не желают вакцинироваться.

Утром 29 июля они начали собраться на площади перед резиденцией президента Словакии Зузаны Чапутовой в Братиславе. В настоящий момент их численность достигла нескольких сотен человек. Несмотря на заблокированное движение автомобилей в центре города, полиция не предпринимает никаких мер.

21 июля «санитарные пропуска», позволяющие только привившимся от коронавируса людям посещать общественные заведения, ввели во Франции. 24 июля граждане, выступающие против вакцинации и подобных ограничительных мер, собрались на протесты в центре Парижа. Для их разгона столичной полиции пришлось применить слезоточивый газ. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал недовольных французов «эгоистами», поскольку отказ от прививки может привести к заражению их родных и близких.

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