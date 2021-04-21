Мир
 
Последние новости
Российские военные вмешались в конфликт курдов с сирийской армией
В центре Москве начались задержания участников несогласованной акции
Названы условия строительства мегатрассы до Урала
Нашествие ядовитых рыб на пляжи Турции попало на видео и удивило местных жителей
Наркокартель сбросил взрывчатку на полицейских
Обновление Windows испортило игры на ПК
В МВД пообещали продлить нелегальным мигрантам срок пребывания в России
Раскрыты уловки и приемы экзаменаторов при сдаче на права в ГИБДД
Песков объяснил разницу доходов с Путиным
Прилепин собрался создать новый батальон в ДНР
Новости партнеров
Прослушать новость

Германия ужесточила ограничения вопреки протестам

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Christian Mang / Reuters

Тысячи жителей Берлина вышли на улицы ради отмены коронавирусных ограничений и попали в полицию. Об этом пишет Reuters.

Толпа протестующих заблокировала движение по главным улицам немецкой столицы, которые патрулировали свыше 2,2 тысячи полицейских. Между сотрудниками правоохранительных органов и демонстрантами начались жесткие столкновения, более 150 человек были задержаны.

Вопреки протестам, бундестаг ужесточил ограничения: 342 депутата проголосовали за, 250 против, еще 64 воздержались. Закон предусматривает возможность для введения еще более жестких мер, например, комендантский час с 10 вечера до 5 утра.

Жители Германии регулярно выходят на протесты, связанные с коронавирусными ограничениями. Полицейские, как правило, разгоняют демонстрантов водометами, участники протестов не раз кидали в полицейских бутылки и зажигали дымовые шашки.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Партия Меркель показала худший результат на региональных выборах
Депутата Мосгордумы задержали за участие в несанкционированной акции
Полиция применила водомет на протестах против карантина в Берлине