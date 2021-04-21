Германия ужесточила ограничения вопреки протестам

Тысячи жителей Берлина вышли на улицы ради отмены коронавирусных ограничений и попали в полицию. Об этом пишет Reuters.

Толпа протестующих заблокировала движение по главным улицам немецкой столицы, которые патрулировали свыше 2,2 тысячи полицейских. Между сотрудниками правоохранительных органов и демонстрантами начались жесткие столкновения, более 150 человек были задержаны.

Вопреки протестам, бундестаг ужесточил ограничения: 342 депутата проголосовали за, 250 против, еще 64 воздержались. Закон предусматривает возможность для введения еще более жестких мер, например, комендантский час с 10 вечера до 5 утра.

Жители Германии регулярно выходят на протесты, связанные с коронавирусными ограничениями. Полицейские, как правило, разгоняют демонстрантов водометами, участники протестов не раз кидали в полицейских бутылки и зажигали дымовые шашки.

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