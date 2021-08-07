В Париже полиция распылила перцовый газ на протестах из-за «ковид-паспортов»

В Париже полицейские распылили перцовый газ во время акции протеста против введения санитарных пропусков. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Во французской столице проходят несколько манифестаций. К митингам присоединились представители движения «Желтые жилеты». Правопорядок охраняют около трех тысяч жандармов и полицейских. Между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов были небольшие стычки, отмечает издание.

В прошлые выходные по всей Франции также проходили акции против введения «ковид-паспортов». По всей стране в манифестациях приняли участие 204 090 человек, в Париже — более 14 тысяч.

Ранее сообщалось, что во Франции ввели «санитарные пропуска» для входа в музеи и кинотеатры. Такой пропуск подтверждает, что владелец вакцинировался, имеет отрицательный результат теста на коронавирус или недавно перенес заболевание. Протестующие обвинили президента Франции Эммануэля Макрона в «злоупотреблении властью» и «государственном перевороте» из-за антиковидных мер.