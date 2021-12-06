Дело о краже оборудования из самолета «Судного дня» направят в суд

Следователи МВД завершили расследование уголовного дела в отношении 36-летнего обвиняемого в краже авиационного оборудования из Ил-80 (самолета «Судного дня»), совершенной зимой 2020 года в Таганроге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления главка МВД по Ростовской области.

По версии следствия, в декабре 2020 года мужчина с неустановленными сообщниками проник через аварийную дверь на борт воздушного судна, где демонтировал и похитил имущество. Сумма ущерба превысила 2,5 миллиона рублей. Материалы дела с обвинительным заключением направлены в Таганрогский городской суд для рассмотрения по существу.

В январе был арестован житель Таганрога Жора Хачунц. Его ДНК сравнивали со следами, обнаруженными в самолете.

Информация о краже из самолета «Судного дня», стоявшего на аэродроме Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г.М. Бериева (ТАНТК), появилась 7 декабря прошлого года. Неизвестные вынесли из Ил-80 более 30 установленных на борту радиостанций. Самолет «Судного дня» находился в ТАНТК для плановых работ по модернизации. После их окончания основной вход, люк грузового отсека и три запасных выхода опечатали, однако воров это не остановило. На месте преступления были обнаружены отпечатки пальцев преступников и следы обуви.

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) уточнила, что украденное оборудование оказалось второстепенным по важности. Вся специальная аппаратура была демонтирована с самолета сразу по прибытии и хранилась в специальных помещениях.

С 1987 года было произведено четыре самолета Ил-80. Судно представляет собой воздушный командный пункт, имеет бортовые средства защиты от оружия массового поражения. Аппаратура, установленная на самолете, позволяет управлять всеми видами вооруженных сил.