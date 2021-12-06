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Опровергнута гипотеза об эволюции газовых планет

Nature Astronomy: ученые измерили массу планет-гигантов в молодой системе V1298 Tau
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Фото: JPL-Caltech / globallookpress.com

Международная группа ученых выяснила, что планеты-гиганты в системе V1298 Tau достигли своего окончательного размера на очень ранних этапах своей эволюции. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.

Исследователи измерили массу двух планет-гигантов, вращающихся вокруг молодой звезды солнечного типа V1298 Tau возрастом всего 20 миллионов лет. Оказалось, что по размеру эти планеты немного меньше Юпитера, а их орбитальные периоды составляют 24 и 40 дней.

Теоретические модели указывают, что планеты-гиганты начинают свою эволюцию как объекты гораздо большего размера, а позже сжимаются в течение сотен миллионов или даже миллиардов лет. Но, поскольку система V1298 Tau достаточно молода, обнаруженные планеты-гиганты опровергают эту гипотезу, поскольку они уже близки по размеру с газовыми гигантами Солнечной системы.

Ученые пока не знают, является ли система V1298 Tau нормальным случаем и аналогична ли ее эволюция судьбе большинства планет. Если это так, то формирование планет, таких как Юпитер и Сатурн, может сильно отличаться от современных представлений.

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