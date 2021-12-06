Черногория ужесточила правила въезда для привитых туристов

С 3 декабря въехать в Черногорию можно только при предъявлении установленных документов

Власти Черногории в связи с появлением нового штамма коронавируса омикрон ужесточили правила въезда для привитых путешественников. Об этом сообщило посольство России в республике на странице в Facebook.

Так, с 3 декабря иностранные туристы могут въехать в страну только при предъявлении одного из четырех установленных документов на выбор: сертификата о вакцинации против COVID-19 (с приема последнего компонента вакцины должно пройти не более шести месяцев), отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до приезда, положительного результата исследования на коронавирус, которое было проведено более десяти дней назад, но не позднее шести месяцев со дня получения результата, или справки с результатом экспресс-теста на антиген, сделанного за 48 часов до въезда в Черногорию.

От предоставления справок о тестах освобождены дети моложе 18 лет и лица, которые предоставят доказательства невозможности вакцинации по медицинским показателям (медотвод).

Отмечается, что ужесточение правил въезда для иностранцев будет действовать минимум до 22 декабря.

Ранее в декабре власти Кипра анонсировали ужесточение правил въезда для иностранных путешественников на фоне распространения нового штамма COVID-19. С 6 декабря все туристы старше 12 лет, прибывающие в республику, независимо от прививочного статуса и страны отправления должны будут по прилете в аэропорт сдать ПЦР-тест на COVID-19.