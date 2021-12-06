Ученые оценили вероятность повторного заболевания COVID-19 из-за штамма омикрон

Вероятность повторного заражения COVID-19 из-за штамма омикрон, согласно первоначальным данным, составляет менее одного процента. Такую статистику привел профессор Африканского научно-исследовательского института здоровья Виллем Ханеком, его цитирует «Интерфакс» со ссылкой на Sky News.

«Он сказал: информация по реинфекциям заставляет предположить, что кто-либо перенесший COVID-19 имеет менее 1% шансов вновь заболеть этой болезнью», — сообщили в эфире телеканала.

Профессор отметил высокую заразность нового штамма, который, по данным ученых, приводит к легкому течению болезни. Он пояснил, что омикрон чрезвычайно быстро распространился в ЮАР, при этом рост числа новых случаев происходил значительно быстрее, чем при предыдущих волнах коронавируса в стране.

Он отметил, что омикрон-штамм чаще наблюдается у более молодых пациентов, в особенности — у невакцинированной молодежи, однако болезнь у низ протекает легче. Тем не менее, подчеркнул врач, необходимо соблюдать осторожность, поскольку речь идет только о самом начале распространения омикрон-штамма.

Ранее ВОЗ раскрыла данные по смертности от омикрон-штамма COVID-19. По словам директор Всемирной организации здравоохранения Майкла Райана, омикрон, выявленный уже в нескольких десятках стран мира, до сих пор не вызвал ни одной смерти.

