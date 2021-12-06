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PlayStation получит бесплатные игры

В 2022 году на PlayStation появится подписка с бесплатными играми
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Фото: Hello I'm Nik / Unsplash

Sony намерена запустить на своих консолях новую подписку с бесплатными играми. Об этом сообщает Bloomberg.

О планах компании заявили источники в Sony, пожелавшие сохранить анонимность. Подписка под кодовым названием Spartacus будет объединять в себе библиотеку новых и классических игр для PlayStation. Пользователи получат к ней доступ через регулярный платеж, размер которого не уточняется. Запуск Spartacus ожидается весной 2022 года.

Появление нового предложения связывают с постепенным отказом Sony от подписки PlayStation Now. Предполагается, что Spartacus будет иметь три уровня. На первом и самом доступном геймеры получат доступ к преимуществам PlayStation Plus — смогут запускать определенные игры месяца, пользоваться сетевым режимом. На втором уровне откроется доступ к библиотеке бесплатных игр для PlayStation 4 и 5. Третий уровень включает в себя преимущества первого и второго уровней, также оформившие подписку пользователи смогут транслировать свой игровой процесс в сеть и запускать ретро-игры с PS1, PS2, PS3 и PSP.

Сообщается также, что Sony намерена запустить свою подписку, чтобы конкурировать с Xbox Game Pass. Предложением конкурентов пользуются более 18 миллионов геймеров, в Game Pass входят десятки классических и новых игр, а также эксклюзивов от Microsoft.

В октябре журналисты увидели в словах генерального директора PlayStation Джима Райана (Jim Rayan) намек на запланированный запуск новой подписки с играми. Он отметил, что хотел бы, чтобы PS превратилась в консоль для потребления многообразного контента.

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