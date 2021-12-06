Российский сенатор отреагировал на запугивания со стороны Украины

Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова о миллионах беженцев в случае вторжения России. В своем Telegram-канале он назвал это попыткой запугать Запад.

Речь идет о заявлении министра, которое он сделал статье для американских СМИ. По его словам, в случае полномасштабного конфликта в Европу хлынут три-пять миллионов беженцев, что станет «крупной проблемой» для Евросоюза.

Сенатор считает, что в НАТО не намерены воевать за Украину. По его словам, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг это ясно дал понять, напомнив, что Украина является партнером, но не членом альянса. «Это означает, что статья 5 Вашингтонского договора к ней неприменима, и у альянса нет обязательств защищать Украину. Поэтому ее минобороны и пытается запугать Запад хотя бы беженцами», — написал Пушков.

Ранее глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер посоветовал Украине при выстраивании отношений с Украиной брать пример с Финляндии, которая входит в состав Европейского союза, но не является членом альянса. Немецкий дипломат заявил, что Россия давно опасается, что США намереваются ввести Украину в состав НАТО. Однако, подчеркнул Ишингер, «для России это красная черта».