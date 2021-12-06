Нутрициолог раскрыла пользу редьки

Нутрициолог Анна Дробышева сообщила, что редька оказывает многогранное полезное воздействие на организм человека. Об этом пишет РИА Новости

По ее словам, редька является лечебным овощем, который обладает антибактериальными свойствами, поэтому его нужно использовать в период заболеваний.

«Редька — прекрасный продукт для женщин. Нормализует гормональный фон, снижает болевые ощущения во время критических дней, замедляет старение кожных покровов Овощ полезен и для мужского здоровья. Он повышает уровень тестостерона, снимает воспаление простаты», — отметила Дробышева.

Специалист призвала исключить из рациона редьку людям с заболеваниями ЖКТ, почек, а также при подагре. Кроме того, по словам нутрициолога, овощ противопоказан беременным женщинам, поскольку в нем содержатся эфирные масла, которые повышают тонус матки.

Ранее сообщалось, что американский диетолог Лаура Бурак назвала способ сделать овсянку на завтрак более питательной и полезной для фигуры. По ее словам, овсянка в сочетании с белком станет полноценным приемом пищи, который позволит стабилизировать уровень сахара в крови и продлить ощущение сытости.

