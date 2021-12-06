Россиянам раскрыли порядок действий при попадании камня в лобовое стекло

Инструктор Горбачев: при попадании камня в лобовое стекло можно получить выплату по каско

Автомобильный эксперт Михаил Горбачев в интервью агентству «Прайм» разъяснил россиянам порядок действий при попадании камня в лобовое стекло автомобиля.

Он пояснил, что пробить лобовое стекло сложно, поскольку это триплекс: два слоя тонкого стекла и очень прочная полимерная пленка между ними. При попадании в нее крупного камня, последний застревает в стекле.

«Если, например, полкирпича вылетело из-под заднего сдвоенного колеса самосвала, то этот "снаряд", скорее всего, застрянет в лобовом стекле. Если такого размера камень прилетел в ваше лобовое стекло, то это, однозначно, ДТП», — рассказал эксперт.

В таком случае, по словам Горбачева, необходимо плавно снизить скорость, включить поворотник и, ориентируясь на идущий позади поток машин, аккуратно остановиться на обочине.

Те водители, у кого есть каско, могут попытаться получить компенсацию. Для этого желательно вызвать сотрудников ДПС или приехать в отдел самостоятельно для оформления протокола о ДТП. Автоэксперт обратил внимание, что пытаться поймать водителя грузовика будет бессмысленно, поскольку он не мог предвидеть ситуацию и как-то на нее повлиять.

«Как ни странно, он не является виновником данного ДТП. Таким образом, вы являетесь пострадавшим в ДТП, в котором нет виновника, а значит, попытки получить компенсацию в данном случае "практически бесполезны», — отметил Горбачев. Он также пояснил, что компенсацию по каско водителю должны выплатить в любом случае, а по ОСАГО ждать выплаты не стоит.

Куда больший ущерб может нанести небольшой камень, отмечает эксперт. При попадании он оставит скол, и тогда лобовое стекло придется менять, поскольку от этого скола в разные стороны пойдут трещины. «Особенно важно, если это находится в зоне взгляда водителя. Чем раньше вы поменяете стекло, тем лучше», — считает специалист.

Горбачев отметил, что полностью уберечь автомобиль от попадания камня нельзя. Снизить вероятность может соблюдение дистанции на дороге. Однако, по словам эксперта. даже от крупной пыли в стекле остаются следы, маленькие щербинки, которые снижают видимость, особенно в темное время суток", — объясняет собеседник.

