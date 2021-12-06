Следователя отправили в колонию из-за отсидевшего полгода невиновного россиянина

В Саратове следователя, посадившего невиновного россиянина, приговорили к 5,5 года

В Саратове суд вынес приговор бывшему следователю МВД, из-за которого невиновный россиянин Дмитрий Рубинштейн отсидел в тюрьме больше полугода. Бывший правоохранитель отправится в колонию на пять лет и шесть месяцев. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

Экс-сотрудника МВД признали виновным по части 2 статьи 299 УК РФ («Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности») и части 3 статьи 303 УК РФ («Фальсификация доказательств»).

Установлено, что 5 июня 2019 года у дома на Гвардейской улице по подозрению в хранении наркотиков полицейские задержали 26-летнего местного жителя Александра Студентова. Силовикам он представился именем своего сводного брата Дмитрия Рубинштейна.

23 июля того же года Студентова доставили к следователю. Там один из сотрудников узнал обвиняемого и сообщил коллеге, что молодой человек выдает себя за другого. Однако следователь проигнорировал этот факт, а затем лично устранил все противоречия в материалах уголовного дела, в частности уничтожил первый протокол допроса.

Под фамилией брата Студентов смог получить условный срок, а затем сбежать. За нарушение условий отбытия условного наказания за решетку отправили его брата, Рубинштейна. После общественного резонанса подлог вскрылся, и россиянина освободили. Он просидел в тюрьме больше полугода.

Теперь за решетку отправится сам следователь. Отбывать срок он будет в колонии общего режима.