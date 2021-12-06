Бывший советский премьер назвал причину распада СССР

Бывший председатель Совета министров СССР, член Совета Федерации РФ Николай Рыжков высказался о причинах распада советского государства, посчитав основной причиной этого хаотичные и резкие реформы. Его слова передает РИА Новости.

«Не американцы нас развалили, хотя они поспособствовали этому, поскольку всегда стремились устранить такого конкурента, как СССР. Но я не думаю, что мы развалились только из-за внешних факторов», — считает бывший советский премьер.

Рыжков указал, что из-за накопившихся в стране проблем проведение реформ было необходимо. «Но работать надо было спокойно, методично, как Китай сегодня развивается. Они 40 лет потратили на то, чтобы модернизироваться и прийти к нынешнему уровню. А мы тогда стали то за одно хвататься, то за другое, то за третье», — считает экс-глава Совмина.

Несмотря на проблемы, при правильном подходе их можно было бы решить, меняя взаимоотношения предприятий и трудящихся и обновляя партию. Тем самым было возможно сохранить СССР и жить как нынешний Китай, добавил он.

Рыжков назвал развал СССР «антиисторическим актом» и указал также на нашедшиеся «внутренние силы, которые помогли распаду».