Из-за взрыва в Иране загорелся газопровод

Mehr News: из-за взрыва, произошедшего рядом с газопроводом в Тегеране, начался пожар

Взрыв привел к масштабному возгоранию газопровода в районе Шад Абад на юго-западе Тегерана. Об этом пишет Mehr News со ссылкой на местные источники.

Предполагается, что причиной взрыва могло стать повреждение трубы во время ремонтных работ. На месте происшествия работают пожарные службы. По последним данным, пожар удалось локализовать.

Информации о пострадавших не приводится, представители Тегеранской газовой компании утверждают, что таковых нет. В районе рядом с местом взрыва отключили газ, утверждают источники агентства.

При этом ранее, 29 ноября, Азербайджан, Иран и Туркменистан заключили соглашение о поставках газа. Согласно им, Тегеран обязуется поставлять Баку столько же газа, сколько иранской стороне поставит туркменская. Тегеранская газовая компания не раскрывает, может ли произошедший пожар сказаться на конкретном соглашении, как и не озвучивает, насколько серьезны повреждения газопровода.