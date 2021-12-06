Лукашенко порассуждал о поддержке оппозиции простыми белорусами

Лукашенко: простые белорусы не поддерживают оппозицию и не знают ее требований

Простые белорусы не поддерживают оппозицию и не знают ее требований, считает президент страны Александр Лукашенко. Его слова приводит БЕЛТА.

Среди требований оппозиции белорусский президент перечислил разрыв союза с Россией, приглашение в страну войск НАТО, «переформатирование церкви» и запрет русского языка.

«Они это прячут сейчас: это им невыгодно», — порассуждал Лукашенко о тактике оппозиционеров. Он также сослался на проведенные властями социологические исследования, которые показывают, что большинство населения поддерживает нынешний политический курс.

Лукашенко также подчеркнул, что положительно относится к конструктивной оппозиции, однако «предателей во власти быть не должно». «Ты оппозиционер — пожалуйста, иди в оппозицию, чтобы люди видели, что ты оппозиционер, а это — власть», — подчеркнул он.

Ранее Лукашенко заявил, что в Белоруссии всегда было около десяти процентов противников государства. Он призвал «терпеливо разбираться» с каждым из них, чтобы не повторять старых ошибок. В пример он привел советские массовые репрессии 30-х годов прошлого века.