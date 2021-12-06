Раскрыты детали убийства российских туристок на Кипре

Сириец, подозреваемый в убийстве двух туристок из России на Кипре, совершил преступление после охоты, пишет издание Cyprus Mail.

Ранее местные СМИ сообщили об обнаружении тел двух россиянок, которые пропали без вести еще в середине ноября. Правоохранители полагают, что убийство совершил 32-летний сириец. Он дал признательные показания и показал, где были закопаны тела. По делу также проходят двое его знакомых.

По данным Cyprus Mail, подозреваемый сириец был арестован еще десять дней назад, однако признался в преступлении только сейчас. Мужчина сообщил, что закопал тела убитых в яме в десяти метрах от дома, засыпав место гравием. Отмечается, что полиция не смогла сразу обнаружить захоронение из-за дождей, которые замели следы.

Ранее 5 декабря российское посольство в Республике Кипр подтвердило убийство двух туристок. Их тела были обнаружены полицейским департаментом Ларнаки. Задержаны три человека сирийской национальности. Один из них дал признательные показания и показал место сокрытия жертв. Дипломаты связались с родственниками одной из погибшей, у второй женщины нет родных в России.