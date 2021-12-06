Армения решила экспортировать «Спутник Лайт» в Африку и на Ближний Восток

Армения решила экспортировать вакцину «Спутник Лайт» местного производства в Африку и на Ближний Восток. Переговоры о поставках препарата уже ведутся с рядом стран регионов. О планах рассказал министр экономики республики Ваан Керобян, пишет «Sputnik Армения».

По его словам, необходимость в экспорте препарата возникла ввиду ограниченности армянского рынка для реализации производимой вакцины. Керобян добавил, что переговоры о поставках ведутся при посредничестве российских партнеров.

Гендиректор компании «Ликвор», производящей «Спутник Лайт» в Армении, Сергей Матевосян также отметил, что работа его предприятия в этом направлении нацелена прежде всего на экспорт. Он подчеркнул, что в страны Евразии, Ближнего Востока и Центральной Азии оно готово отправлять около 70 процентов выпускаемой вакцины.

Ранее в Аргентине «Спутник Лайт» одобрили в качестве самостоятельного препарата и бустерной вакцины. До этого ее применение также разрешили в Лаосе.