Российскую вакцину «Спутник Лайт» одобрили в Аргентине

Аргентина одобрила российскую вакцину «Спутник Лайт» как в качестве самостоятельного препарата, так и в качестве бустерной вакцины. Об этом говорится в Twitter-аккаунте Sputnik V.

По данным Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), вакцинация «Спутником V» в Аргентине сыграла ключевую роль в борьбе с ростом заболеваемости коронавирусом и смертностью от COVID-19. За 4 месяца с июня по октябрь 2021 года число заболеваний уменьшилось в 35 раз.

23 ноября Лаос одобрил применение российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Таким образом, уже 21 страна одобрила применение препарата. Минпромторг утверждает, что текущих объемов выпуска вакцины хватает и на собственные нужды, и на экспорт. При этом чиновник утверждал, что «смысла разгонять дальше нет». Основной объем производства приходится на «Спутник V» и «Спутник лайт».