ЦБ отозвал лицензию у страховой компании

Банк России отозвал у «ВСК-Милосердие» лицензию на осуществление добровольного личного страхования за исключением добровольного страхования жизни. Соответствующий приказ появился на сайте ЦБ.

По данным регулятора, компания отказалась от предусмотренной лицензиями деятельности. «ВСК-Милосердие» было зарегистрировано 1 февраля 2005 года.

Ранее Банк России отозвал лицензию на осуществление страхования у ПАО «АСКО-Страхование».

По данным ЦБ, компания нарушала минимально допустимое значение нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств. В 2017 году она вышла на Московскую биржу. «АСКО-Страхование» работало в 35 регионах России. Функции временной администрации там исполняет Агентство по страхованию вкладов.

Ранее сообщалось, что к октябрю 2022 года в России могут исчезнуть почти 30 банков. Рынок может лишиться восьми процентов кредитных организаций из-за сокращения прибыли на фоне изменений на рынке кредитования. За минувший год прекратили деятельность 45 банков.