Иностранное судно выбросило к набережной российского города

В городе Холмске на Сахалине днем в понедельник, 6 декабря, из-за шторма на мель выбросило иностранный сухогруз «Xing Yuan». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на морской спасательный координационный центр (МСКЦ) «Южно-Сахалинск».

«Судно стояло на якоре, снималось с якоря, но не смогло выйти, понесло на берег. Судно — в балласте, груза на нем нет», — рассказали в центре. Отмечается, что сухогруз не получил повреждений, утечки топлива нет, экипаж не пострадал. В настоящее время решается вопрос о возможности снятия судна с мели, если это позволят погодные условия. Собеседник агентства добавил, что порт приписки сухогруза - Сьерра-Лионе, хотя «по названию — китайское судно».

Пресс-служба правительства Сахалинской области уточнила, что экипаж состоит из 12 граждан Китая, эвакуацию они к данному моменту не запрашивали, на борту судна находится 103 тонны топлива. Очевидцы сообщают в социальных сетях, что сухогруз находится возле набережной города Холмска.