Талибы назначили кураторами СМИ в афганских провинциях лишь своих представителей

Пришедшее к власти в Афганистане радикальное движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) назначает на руководящие посты отделений министерства информации и культуры в регионах лишь своих представителей, сообщает ТАСС со ссылкой на афганское агентство Аамадж Ньюс.

Отмечается, что руководство курирующих СМИ в провинциях ведомств почти в каждом регионе страны, которое было назначено прежним правительством Афганистана, было уволено, а их места заняли представители «Талибана», имеющие разные религиозные титулы. Также афганские СМИ ранее отмечали, что не смотря на заявления талибов о том, что новые власти страны при назначении руководителей регионов будут исходить из принципа меритократии, подавляющее число назначенных губернаторов в провинциях — это представители движения.

Ранее стало известно, что спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст заявил, что приветствует указ лидера радикального движения «Талибан» Хайбатуллы Ахундзада о защите прав женщин, однако Вашингтон хочет большего в этом вопросе от новой афганской власти. Дипломат отметил, что Соединенные Штаты позитивно относятся к закреплению возможности женщин определять, выходить ли замуж и за кого.