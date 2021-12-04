США захотели большего от талибов в обеспечении прав женщин в Афганистане

Спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст заявил в Twitter, что приветствует указ лидера радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) Хайбатуллы Ахундзада о защите прав женщин, однако Вашингтон хочет большего в этом вопросе от новой афганской власти.

Дипломат отметил, что Соединенные Штаты позитивно относятся к закреплению возможности женщин определять, выходить ли замуж и за кого.

«В то же время необходимо гораздо больше для обеспечения прав женщин во всех аспектах афганского общества, включая школы, рабочие места, политику и средства массовой информации», — указал Уэст.

Лидер радикального движения «Талибан» Хайбатулла Ахундзада приказал принять меры для обеспечения прав женщин в Афганистане. Он назвал женщину благородным и свободным человеком и подчеркнул, что она не является собственностью.

Ахундзада запретил насильно выдавать замуж афганских женщин и закрепил за ними право определять свое будущее. Он также наделил вдов правом наследования доли собственности мужа, отца, детей и других членов семьи. Лидер движения обязал ведомства, верховный суд и местные администрации информировать граждан о правах женщин.

