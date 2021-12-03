Лидер «Талибана» запретил насильно выдавать замуж афганских женщин

Лидер радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) Хайбатулла Ахундзада приказал принять меры для обеспечения прав женщин в Афганистане. Его слова переданы в заявлении, которое опубликовал пресс-секретарь движения Забиулла Муджахид, передает РИА Новости.

Лидер талибов назвал женщину благородным и свободным человеком и подчеркнул, что она не является собственностью. «Никто не может отдать ее кому бы то ни было в обмен на заключение мирного соглашения или прекращение вражды», — отметил он. Представитель боевиков потребовал от богословов отмечать, что угнетение женщин вызовет гнев Аллаха.

В указе Ахундзада запретил насильно выдавать замуж афганских женщин и закрепил за ними право определять свое будущее. Он также наделил вдов правом наследования долей собственности мужа, отца, детей и других членов семьи. Лидер движения обязал ведомства, верховный суд и местные администрации информировать граждан о правах женщин.

21 ноября стало известно, что талибы обязали женщин-телеведущих носить хиджаб. Также в своде новых правил работы СМИ напомнили о необходимости воздержаться от демонстрации драматических фильмов и передач с женщинами-актрисами и показа афганских и иностранных фильмов, которые продвигают «неподобающие этические нормы».