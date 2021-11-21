Талибы обязали женщин-телеведущих Афганистана носить хиджаб

Талибы ввели новые правила работы афганских СМИ, в том числе хиджаб для женщин-телеведущих

Захватившее власть в Афганистане движение «Талибан» (террористическая организация запрещена в России) ввело новые правила работы СМИ в стране, в том числе обязало женщин-телеведущих носить хиджаб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные информационные агентства.

Так, решения были приняты на специальном заседании, которое было организовано созданным талибами Министерством исламского призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного. Отмечается, что это исламская «полиция нравов».

Материалы по теме «Кто не сбежал, тот прячется» Как афганцы привыкают к новой жизни после победы талибов. Репортаж из Афганистана Земля войны. Афганистан пытались покорить Британия, США и СССР. Почему это удалось только талибам?

Как заявил заместитель министра информации и культуры во временном афганском правительстве Забихулла Муджахид, СМИ должны учитывать в своей работе ценности ислама и служить национальным интересам.

Также в своде правил средствам массовой информации напомнили о необходимости воздержаться от демонстрации драматических фильмов и передач с женщинами-актрисами и показа афганских и иностранных фильмы, которые продвигают «неподобающие этические нормы». Также не следует транслировать кино со сценами обнаженного человеческого тела. Строжайший запрет был введен на сериалы, в которых актеры изображают пророка Мухаммеда и его сподвижников.

В сентябре телеканал Tolo News сообщил, что менее чем за месяц правления талибов более 150 средств массовой информации в Афганистане прекратили деятельность. Журналисты потеряли работу в 20 афганских провинциях. По данным экспертов, причинами прекращения деятельности стали ограничения против работы медиа, а также финансовые проблемы. Профильные организации прогнозируют рост числа закрывшихся изданий.

