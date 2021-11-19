В США рассказали о судьбе попавшего к талибам американского оружия

Глава Госдепартамена Энтони Блинкен рассказал о судьбе американского оружия, попавшего в руки радикального движения «Талибан» (запрещено в России) в Афганистане. Он усомнился в том, что оставленные войсками США вооружения могли быть переданы иным группировкам, передает ТАСС.

«Я не видел никаких свидетельств того, что какая-либо часть оружия, которое изначально в течение 20 лет предоставлялось силам безопасности Афганистана, а затем оказалось в руках "Талибана", была передана какой-то другой группе», — подчеркнул госсекретарь в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Нигерии Джефри Оньеамой.

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Блинкен добавил, что самая значительная террористическая группировка, которая в настоящее время действует на территории страны, ответвление запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ) «Исламское государство в Хорасане» является заклятым врагом для талибов.

Ранее руководитель отдела внешних связей повстанческого движения «Фронт национального сопротивления Афганистана» (ФНСА) Али Майсама Назари заявил, что талибы сохраняют тесные контакты с террористами ИГ и оказывают поддержку террористическим группировкам. Он уверен, что убийства политических активистов, а также теракты по всему Афганистану совершаются руками талибов, замаскированных под боевиков ИГ или «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая организация).

