Россия предупредила об угрозе распространения терроризма на соседей Афганистана

Небензя: есть угроза распространения терроризма и наркотиков на соседей Афганистана

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя предупредил об угрозе распространения террористической и наркотической активности на территорию соседних с Афганистаном стран. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе своего выступления в Совете Безопасности ООН дипломат отметил, что приход талибов к власти в Афганистане не принес стране стабильности, а к старым проблемам добавились новые вызовы, прежде всего связанные с отсутствием международного признания, передает ТАСС.

Ранее глава миссии ООН в Афганистане Дебора Лайонс на заседании Совета Безопасности международной организации обвинила представителей радикального движения «Талибан», находящегося у власти в Афганистане, в неспособности противостоять распространению боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) на территории страны.

В октябре эксперт Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко заявил, что в стране фактически не ведется борьба с террористами.