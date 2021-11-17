При талибах выросло производство афганского опиума

ООН: производство опиума в Афганистане в 2021 году увеличилось на восемь процентов

Производство опиума в Афганистане в 2021 году увеличилось на восемь процентов по сравнению с 2020 годом. Об этом сообщается в докладе Управления ООН по борьбе с наркотиками и преступностью (УНП ООН).

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На сегодняшний день урожай опиума в Афганистане достиг 6,8 тысячи тонн. В 2021 году на мировой рынок экспортировано примерно 320 тонн чистого афганского героина. Уточняется, что сегодня на героин из Афганистана приходится 80 процентов мирового потребления опиатов, тогда как в 2020-м этот показатель достигал 85 процентов.

В докладе УПН ООН также отмечается рост прибыли от производства опиума с 1,8 миллиарда долларов в 2020 году до 2,7 миллиарда долларов в 2021-м. Из-за нестабильности, вызванной приходом к власти движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) выросли и цены на опиаты.

По информации ведомства, это может подтолкнуть фермеров производить еще больше опиума. «Сложившаяся в Афганистане ситуация требует срочного вмешательства международного сообщества. Необходимо в рамках поддержки ООН афганского народа добиться устойчивого сокращения незаконного выращивания и производства наркотиков», — говорится в докладе.

В октябре эксперт Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко рассказал «Ленте.ру», что приход талибов к власти лишь усугубил проблему наркотрафика. По словам специалиста, террористы поощряют наркобизнес, вступают в сговор с афганской мафией. После захвата контроля над Афганистаном талибы вернули бандам конфискованные ранее опиум, героин и гашиш.