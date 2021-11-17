В ООН обвинили «Талибан» в неспособности противостоять распространению ИГ

Совбез ООН: руководство «Талибана» не может противостоять распространению ИГ в Афганистане

Глава миссии ООН в Афганистане Дебора Лайонс на заседании Совета Безопасности международной организации обвинила представителей радикального движения «Талибан», находящегося у власти в Афганистане, в неспособности противостоять распространению боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) на территории страны. Ее слова приводит ТАСС.

Лайонс отметила, что ранее террористы ИГ находились лишь в нескольких провинциях, однако сейчас их фиксируют по всей стране. «Теперь, похоже, они представлены почти во всех провинциях и их активность растет», — отметила она.

Ранее руководитель отдела внешних связей повстанческого движения «Фронт национального сопротивления Афганистана» (ФНСА) Али Майсама Назари заявил, что талибы сохраняют тесные контакты с террористами ИГ и оказывают поддержку террористическим группировкам. Он уверен, что убийства политических активистов, а также теракты по всему Афганистану совершаются руками талибов, замаскированных под боевиков ИГ или «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая организация).

В октябре эксперт Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко заявил, что в стране фактически не ведется борьба с террористами. Он заявил, что во многих провинциях страны открыто действуют боевики «Исламского государства» и «Аль-Каиды»