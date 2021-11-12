Блинкен выступил против нормализации отношений с Сирией

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал американских союзников отказаться от нормализации отношений с официальным правительством Сирии. Об этом пишет РИА Новости.

Он также выступил против официальных визитов представителей американских союзников в Дамаск. «Мы обеспокоены теми сигналами, которые посылают эти визиты и встречи. Я просто бы призвал всех наших партнеров помнить о тех преступлениях, которые совершил и продолжает совершать режим [президента Сирии Башара] Асада», — заявил глава Госдепартамента США.

Ранее президент Сирии Башар Асад заявил, что после ухода американских войск из Ирака и Афганистана, США ждут новые войны и поражения. Он заявил, что начиная с 2011 года Сирия потеряла в войне десятки тысяч погибшими и ранеными, но «политическая война» против нее была «опаснее традиционной».

В октябре США вместе с Россией подверглись обвинениям со стороны министра иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Глава турецкого МИД заявил, что Москва и Вашингтон не выполнили своих обязательств по зачистке северной части Сирии от террористов.