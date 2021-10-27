Президент Сирии предрек Афганистану и Ираку новые войны

Президент Сирии Асад: поражение США в Афганистане и Ираке повлечет за собой новые войны

Президент Сирии Башар Асад заявил, что поражение США в Афганистане и Ираке повлечет за собой новые войны и новые поражения. Политик выступил перед офицерами, выпускниками курсов высшего командования и штаба сирийской армии, сообщает РИА Новости.

«Мы должны предполагать, что после поражения США в Афганистане и Ираке будут новые войны и поражения», — заявил он.

Асад заявил, что начиная с 2011 года Сирия потеряла в войне десятки тысяч погибшими и ранеными, но «политическая война» против нее была «опаснее традиционной». Однако армия сохранилась благодаря вере народа в ее защищающую силу, добавил президент.

Ранее сообщалось, что Госдеп начал расследование прекращения президентом США Джо Байденом операций в Афганистане. Проверка коснется получения афганцами разрешений на въезд в США в качестве беженцев и их расселение, а также экстренную эвакуацию американского посольства в Кабуле, в том числе, эвакуацию граждан США и афганцев.

