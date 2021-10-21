Базу США в Сирии обстреляли ракетами

Американская военная база Эт-Танф на юге Сирии подверглась ракетному обстрелу и ударам пяти беспилотников. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

Пока неизвестно, кто стоит за атакой. Целью ударов были казармы и хозяйственные постройки. Данных о жертвах и пострадавших нет. Однако налет вызвал пожары на территории базы.

В начале сентября Пентагон опроверг информацию, которая ранее появилась в иранских СМИ, об уходе американских военных с трех баз в Сирии. «Параметры нашей миссии в Сирии остаются прежними.», — сказал представитель Министерства обороны. По оценке американского военного ведомства, на данный момент в Арабской Республике находится 900 военнослужащих США.

В августе сирийское госагентство SANA выяснило, что США перебросили несколько десятков боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России) из тюрем на свою базу в Сирии. Всего военные перевезли 40 террористов на базу в городе Аш-Шаддади. Среди них находится один из главарей террористической организации и специалист по изготовлению взрывных устройств. Агентство подчеркивает, что это было сделано «с целью реализации планов Вашингтона в регионе».