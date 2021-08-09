Посольство России заявило о незаконном нахождении войск США в Сирии

Посольство России в Соединенных Штатах указало на несоответствие трактовки присутствия войск США в Сирии резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) и заявило о незаконном нахождении американских военных. Соответствующее сообщение опубликовано в Twitter-аккаунте дипмиссии.

«Факт в том, что ВС США находятся в Сирии незаконно», — заявили российские дипломаты. По их мнению, трактовка резолюции американской стороной нелепа. В посольстве также обратились к представителю коалиции США полковнику Уэйну Маротто и посоветовали ему внимательнее ознакомиться с текстом документа.

Ранее сообщалось, что США перебросили несколько десятков боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России) из тюрем на свою базу в Сирии.