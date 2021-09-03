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Пентагон опроверг информацию об уходе военных с баз в Сирии

Пентагон опроверг сообщения иранских СМИ об уходе военных США с трех баз в Сирии
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Фото: RODI SAID / Reuters

Пентагон опроверг информацию, которая ранее появилась в иранских СМИ, об уходе американских военных с трех баз в Сирии. Об этом сообщил представитель Министерства обороны США, передает РИА Новости.

«Параметры нашей миссии в Сирии остаются прежними. Мы сегодня утром звонили, чтобы в этом удостовериться», — сказал собеседник агентства. По оценке Пентагона, на данный момент в стране находится 900 военнослужащих США.

31 августа во время обращения к нации президент США Джо Байден заявил, что уход американских войск из Афганистана завершает эру попыток переустроить другие страны. «Решение об Афганистане – не просто про Афганистан. Оно об окончании эры крупных военных операций, направленных на переустройство других стран», — заявил Байден.

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