Турция обвинила Россию и США в невыполнении обязательств в Сирии

Мевлют Чавушоглу назвал Россию и США ответственными за нападения курдов на Турцию в Сирии

Россия и США не выполнили обязательства по зачистке северной части Сирии от террористов, поэтому Анкара готова сделать все необходимое сама, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Его слова приводит ТАСС.

Также Чавушоглу назвал Москву и Вашингтон ответственными за то, что курдские формирования «Силы народной самообороны» в Сирии совершают нападения на Турцию. «И Россия, и США должны были передислоцировать этих террористов на 30 километров к югу [от сирийско-турецкой границы]. Россия должна была очистить от них города Манбидж и Телль-Рифат. Россия и США несут ответственность за нападения [на Турцию]», — пояснил он.

Ранее в октябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара собирается самостоятельно ликвидировать террористическую угрозу в Сирии. Он пообещал предпринять такие шаги, потому что «чаша терпения переполнена» из-за вылазок боевиков.

В конце сентября Эрдоган и президент России Владимир Путин договорились продолжить борьбу с терроризмом в Идлибе, поскольку экстремисты «могут представлять угрозу и выполнять агрессивные наступательные действия в отношении сирийской армии».

